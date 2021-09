Fisco, Meloni: Approvazione odg FdI su cartelle esattoriali è grande vittoria

Grande vittoria di Fratelli d’Italia in Parlamento: la Camera ha approvato il nostro ordine del giorno al decreto “Green pass” che impegna il Governo a prorogare le scadenze delle cartelle esattoriali riferite al periodo di emergenza Covid. Una proposta di buon senso che è stata sottoscritta dalla quasi totalità dei partiti per aiutare famiglie e imprese, in ginocchio per la crisi economica e che il Governo ha il dovere di sostenere.

