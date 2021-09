Rave, Meloni: FdI chiede informativa urgente Lamorgese, pretendiamo risposte chiare e precise

Fratelli d’Italia ha chiesto un’informativa urgente in Parlamento del Ministro dell’Interno Lamorgese sul mega rave party di Ferragosto sul lago di Mezzano in provincia di Viterbo. Pretendiamo risposte chiare e precise sulle notizie pubblicate dal quotidiano “La Verità”: una gravissima trattativa tra lo Stato e gli organizzatori, l’indicazione alle Forze dell’Ordine di non intervenire e la “scorta” ai camper e ai mezzi diretti al rave. Se tutto questo dovesse essere confermato ci troveremmo di fronte ad un fatto senza precedenti e a precise responsabilità del titolare del Viminale per aver consentito che per giorni una parte d’Italia diventasse una zona franca. I cittadini chiedono risposte.

