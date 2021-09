Alitalia, Meloni incontra sindacati: Da FdI mozione in Parlamento per difendere posti di lavoro e asset strategico

Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi i segretari nazionali di FILT-Cgil, FIT-Cisl, UilT e Ugl Trasporti sulla vertenza Alitalia.

“Fratelli d’Italia ribadisce il suo pieno sostegno ai lavoratori di Alitalia contro il rischio di macelleria sociale. Il presidente di Ita Altavilla, nominato da Mario Draghi, sta eseguendo presunti diktat UE per portare avanti un piano scellerato con misure draconiane su marchio, flotta e licenziamenti e che punta a trasformare Alitalia in una compagnia low cost. L’Italia è il secondo mercato aereo d’Europa e il decimo al mondo: è incredibile che questo Governo non abbia una politica seria sul trasporto aereo e dal punto di vista aeroportuale e non abbia immaginato una vera strategia di rilancio della compagnia di bandiera. Alitalia rappresenta un asset strategico che FdI vuole difendere e per questo ha presentato una mozione molto articolata in Parlamento. Il Governo Draghi la smetta di nascondersi e tuteli i 10.500 posti di lavoro dal caporalato con le ali. Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche: abbiate un sussulto di dignità per tutelare una questione che tocca l’interesse nazionale italiano”, ha detto Giorgia Meloni.

All’incontro hanno partecipato i capigruppo alla Camera e al Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, i capigruppo nelle Commissioni Trasporti Marco Silvestroni e Massimo Ruspandini, e il responsabile del programma di FdI Giovanbattista Fazzolari.

