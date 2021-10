Roma, Meloni: Congratulazioni al neo presidente del municipio VI Franco, periferie enorme potenziale inespresso per Capitale

Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Nicola Franco, eletto presidente del Municipio VI di Roma. Fratelli d’Italia si assume l’onore e l’onere di governare un territorio complesso e molto vasto, con una popolazione superiore a tanti capoluoghi di provincia italiani. Lavoreremo h24 per dare risposte concrete ai tanti problemi del territorio. Parliamo del Municipio capitolino con il reddito pro-capite più basso di tutta Roma ed con il più alto indice di disagio sociale. Un territorio che ha bisogno di grande attenzione, di un vasto piano di rigenerazione urbana, di importanti investimenti per garantire maggiori servizi e sicurezza ma che possiede anche tesori nascosti da valorizzare, come l’area archeologica dell’antica città di Gabii. Le periferie sono un enorme potenziale inespresso per Roma e qui continueremo a lavorare per creare occasioni di sviluppo e aumentare il senso di identità e appartenenza.

