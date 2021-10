Italia sul tetto del mondo in Giappone. Ai Mondiali di ginnastica artistica in corso a Kitakyushu, Nicola Bartolini è medaglia d’oro nel corpo libero. È il primo italiano a vincere un oro mondiale in questa disciplina. Entra nella storia, dando lustro all’Italia. Avanti così Nicola siamo tutti al tuo fianco. Bravo!

