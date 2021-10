TV, Meloni: Solidaretà di FdI a Ranucci, di fronte alle minacce della criminalità organizzata siamo tutti dalla stessa parte

Solidarietà di Fratelli d’Italia al vicedirettore di Rai 3 e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che oggi ha annunciato di essere sotto scorta h24 perché un boss della ‘ndrangheta ha ingaggiato due killer per ucciderlo. Non sono mancate, e di certo non mancheranno, occasioni di confronto anche acceso con lui ma di fronte alle minacce della criminalità organizzata non ci sono differenze e siamo tutti dalla stessa parte.

