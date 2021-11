Rave Torino, Meloni: I cittadini pagheranno i danni. Poi ci chiedono perchè vogliamo le dimissioni del ministro Lamorgese

Saranno i Comuni e dunque i cittadini a pagare i danni del rave illegale di Halloween alle porte di Torino, “tollerato” da un governo immobile e da un ministro dell’Interno inadeguato. Dopo che per tre notti e due giorni migliaia sballati, provenienti da tutta Europa, hanno fatto quello che volevano, senza alcun limite, sul territorio italiano, alla faccia dell’emergenza Covid, ora arriva l’ulteriore beffa: le spese per ripulire l’area dai rifiuti e dai bivacchi saranno a carico dei comuni di Beinasco e Nichelino. Nulla di nuovo: un governo forte quando deve imporre limitazioni alle libertà di milioni di italiani e debole quando deve far rispettare la legge. Se questa è la sicurezza migliore possibile abbiamo un problema al Viminale. Poi ci chiedono perché vogliamo le dimissioni della Lamorgese.

