Manovra, Meloni: Si preannuncia blindata. Parlamento rischia di non discuterla perchè Governo è fuori tempo massimo

Si preannuncia un’altra manovra blindata sulla quale il Parlamento non potrà dire niente. Come Fratelli d’Italia abbiamo portato le nostre proposte al premier Mario Draghi. Abbiamo chiesto che il taglio delle tasse vada interamente sul costo del lavoro e controlli stringenti sul reddito di cittadinanza. Abbiamo chiesto di non mettere tasse sulla casa, di alzare le pensioni d’invalidità e di superare finalmente privilegi come le pensioni d’oro: tutte cose che rischiamo di non poter discutere in Parlamento perché sulla presentazione della manovra il governo è fuori tempo massimo.

