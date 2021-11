Esteri, Meloni: Bene istituzione inviato speciale per diritti persone omosessuali, Di Maio nomini inviato speciale per libertà religiosa

Bene l’istituzione dell’Inviato Speciale del Ministero degli Esteri per i diritti delle persone omosessuali. Una decisione che arriva all’indomani dell’approvazione in Senato dell’emendamento di FdI alla legge di delegazione europea che impegna il Governo a non firmare accordi di tipo culturale o formativo con quegli Stati che non riconoscono piena parità dei diritti alle donne o che prevedono nei loro ordinamenti il reato di omosessualità, come accade in molti Stati che applicano in modo integralista la legge coranica. Ora chiediamo al Ministro Di Maio di dare seguito anche alle risoluzioni approvate in Commissione Esteri alla Camera e che impegna il Governo ad istituire l’Inviato speciale per la tutela della libertà religiosa: la persecuzione dei cristiani è il più grande genocidio in atto nel mondo e l’Italia non può dimenticare i nostri fratelli cristiani che rischiano la vita in ragione della propria fede.

