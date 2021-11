Made in Italy, Meloni: Governo Draghi eviti ennesimo colpo ad agroalimentare italiano e proroghi decreto su etichettatura per latte e prodotti caseari

Un’altra minaccia incombe sul Made in Italy: dal primo gennaio 2022 cade l’obbligo di etichettatura per latte e prodotti lattieri caseari. Senza la tracciabilità, per i consumatori sarà impossibile distinguere latte e formaggi italiani da prodotti stranieri taroccati. Fratelli d’Italia chiede al Governo Draghi di prorogare il decreto, in scadenza il 31 dicembre 2021, che impone l’obbligo di etichettatura per i prodotti italiani, evitando così l’ennesimo duro colpo all’agroalimentare italiano.

