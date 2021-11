Colleferro, Meloni: Zingaretti approvi emendamento FdI per non cancellare premio alla memoria di Willy Duarte

Nel giorno in cui si celebra una nuova udienza per il suo brutale omicidio, apprendiamo dalla stampa che la Giunta Zingaretti sarebbe pronta a tagliare i 20 mila euro stanziati per istituire il Premio Willy Duarte, un bando rivolto alle scuole per contrastare violenza e bullismo e che era stato annunciato in pompa magna dagli esponenti della sinistra all’indomani della morte del ragazzo. FdI ha presentato un emendamento per rifinanziarlo e chiediamo a Zingaretti e alla sua maggioranza di approvarlo: facciamo in modo che il Premio non sia cancellato e che la memoria di Willy sia onorata come merita.

