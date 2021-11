Covid, Meloni: Draghi persevera sinistramente sulla strada tracciata da Conte, più rigore e più limitazioni dei diritti

Draghi e Speranza ammettono che prendevano in giro gli italiani quando promettevano che l’uso del lasciapassare governativo anche per lavorare avrebbe assicurato la libertà, non escludono la proroga dello stato d’emergenza, cambiano ancora la durata del green pass senza fornire alcun dato scientifico e non si pongono dubbi sulla vaccinazione dei bambini. Ci saremmo aspettati delle scuse e l’ammissione che la strategia usata finora non ha funzionato, ma non è andata così. Draghi persevera sinistramente sulla strada tracciata da Conte: più rigore e più limitazioni dei diritti dei cittadini, nessun intervento concreto per risolvere i problemi strutturali che l’Italia si trascina fin dall’inizio della pandemia.

