Fisco, Meloni: FdI raccoglie denuncia confedilizia, Governo introduce patrimoniale occulta. No a trucchetti sulla pelle degli italiani

Fratelli d’Italia raccoglie e fa propria la denuncia di Confedilizia: nella delega fiscale allegata alla manovra è scritto che la riforma del catasto è fatta per aumentare le tasse sulla casa. Non solo: le risorse servirebbero a finanziare, anche se in parte, la rimodulazione dell’Irpef. Doppia beffa per gli italiani: il Governo non taglia le tasse ma fa il gioco delle tre carte, introducendo una patrimoniale occulta che aumenterà sia l’Imu sulle seconde case sia il valore della prima casa ai fini Isee. E un Isee più alto vuol dire meno servizi e agevolazioni, dagli asili nido alle borse di studio, fino al bonus bollette. No a trucchetti sulla pelle degli italiani: siamo pronti a batterci in Parlamento e fuori contro questa assurdità.

Correlati