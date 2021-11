UE, Meloni: Commissione considera il Natale una festività poco “inclusiva”, in nome di bieca ideologia si vuole sopprimere la cultura di un popolo

Il politicamente corretto non risparmia niente e nessuno. La Commissione Europea, tramite un documento interno, considera il Natale una festività poco “inclusiva”. Nel bersaglio anche i nomi Maria e Giovanni. Il motivo? Potrebbero risultare “offensivi” per i non cristiani. In nome di una bieca ideologia si vuole sopprimere la cultura di un popolo. La nostra storia e la nostra identità non si cancellano, si rispettano.

Correlati