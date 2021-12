Bilancio UE, Meloni: Da anni FdI sostiene dazi civiltà, finalmente la UE li propone su prodotti provenienti da Stati che non rispettano standard ambientali

L’Unione Europea finalmente pensa a introdurre dazi nei confronti dei prodotti provenienti da Stati che non rispettano i nostri standard di tutela dell’ambiente. In sintesi dovrebbe essere inserita una tassa sui prodotti la cui realizzazione comporta la produzione di notevoli quantità di emissioni nocive, come il cemento, l’acciaio e i fertilizzanti.

Sono molti anni che Fratelli d’Italia sostiene in ogni sede la necessità dei “dazi di civiltà” proprio per costringere chi vuole avere rapporti commerciali con l’Italia a rispettare standard ambientali di produzione in linea con quanto chiesto alle nostre aziende. Altrimenti la nostra “svolta green” invece di salvare il pianeta servirà solo ad ammazzare definitivamente il nostro tessuto produttivo.

Ancora una volta i “pericolosi sovranisti” dicono cose talmente di buonsenso da costringere “gli europeisti” a seguirli, seppure con miope ritardo.

