Fisco, Meloni: Mondo produttivo in ginocchio ma Governo impone vergognosa fattura elettronica ai “forfettari”

Il mondo produttivo è in ginocchio, con migliaia di imprese e Partite Iva che nel corso degli ultimi due anni hanno chiuso e molte altre che rischiano di farlo, strette nella morsa del caro bollette e dell’inflazione. Milioni di posti di lavoro in pericolo. Ma la priorità del Governo dei migliori è quella di imporre la fattura elettronica anche ai cosiddetti “forfettari”, ovvero a piccoli artigiani, ditte individuali e lavoratori autonomi con fatturato annuo non superiore a 65mila euro. Per questa vergognosa trovata ha dovuto richiedere l’autorizzazione della UE, che è stata purtroppo concessa nello scorso mese di dicembre, aprendo quindi la strada ad una futura modifica dell’attuale normativa e all’eliminazione dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, sinora riconosciuto ai contribuenti in regime forfettario. La priorità di un Governo vicino al mondo produttivo, soprattutto in un periodo difficile come quello attuale, dovrebbe essere quella di sostenere imprese e lavoratori autonomi, di snellire e semplificare la burocrazia alla quale sono sottoposti, non di aggiungere ulteriori adempimenti e obblighi di stampo “orwelliano” e per di più inutili a contrastare la grande evasione fiscale.

