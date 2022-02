Sanremo, Meloni: Privacy non può valere solo al festival, Governo di ipocriti

La Rai fa sapere che per questioni di privacy non può dire se i cantanti che partecipano al Festival di Sanremo sono vaccinati. Giusto, sacrosanto. Ma la privacy non può valere solo quando c’è Sanremo, deve valere anche quando un cittadino viene escluso dal contesto lavorativo, quando un ragazzo deve restare a casa per la dad, quando ad un bambino di 12 anni viene impedito di fare qualsiasi attività sportiva. Solo l’Italia in mano a Speranza poteva partorire provvedimenti così violenti, insensati e discriminatori, solo un Governo come questo poteva sbandierare la privacy esclusivamente quando fa comodo. Ipocriti.

