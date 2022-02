Giornata per la vita, Meloni: Contro cultura dello scarto difendere vita umana, dal concepimento alla morte naturale

In occasione della 44 esima Giornata nazionale per la vita, Fratelli d’Italia ribadisce il suo impegno per la difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale e per combattere la “cultura dello scarto” che il pensiero unico vorrebbe imporci. Ogni vita è sacra, ogni persona è unica e irripetibile, e noi continueremo a batterci contro la deriva eutanasica ed eugenetica nella quale l’Italia e l’Europa stanno rischiando di scivolare. Una battaglia culturale e politica di importanza capitale, che ci vedrà sempre in prima linea perché tocca i principi fondanti della nostra civiltà e il futuro stesso della nostra Nazione e dell’Occidente.

