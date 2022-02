Fisco, Meloni: Con grande fratello fiscale il Governo dei migliori prepara ennesima batosta a cittadini e imprese

Continuano le vessazioni del governo contro i cittadini italiani. Non bastavano il green pass e le altre misure folli che colpiscono la nostra economia. Dal prossimo marzo l’Agenzia delle Entrate potrà monitorare conti correnti e carte di credito degli italiani con la scusa della lotta all’evasione fiscale. Peccato che i grandi evasori sono i giganti del web, il mondo finanziario, le imprese apri e chiudi degli extracomunitari, tutte realtà che operano impunemente senza che il Fisco muova un dito. Arriva un altro intervento che colpirà famiglie e imprese in un momento di grave crisi. Il “governo dei migliori” prepara l’ennesima batosta. Infatti, mentre le cartelle esattoriali ripartono e il caro energia miete vittime, i nostri concittadini sono costretti a lottare ancora, inesorabili, contro le insensate restrizioni sanitarie imposte dall’esecutivo. Ora la beffa: il grande fratello fiscale che torna a colpire. E a farne le spese, come al solito, sarà il nostro tessuto economico e sociale già straziato.

