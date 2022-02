Bollette, Meloni: FdI darà suo contributo ma non farà sconti. Da Governo serve strategia chiara, basta vivere alla giornata

Il presidente del Consiglio Draghi annuncia un intervento di ampia portata del Governo contro il caro bollette. Fratelli d’Italia valuterà nel merito e con molta attenzione le misure che adotterà l’Esecutivo, è pronta a dare il suo contributo e a fare le sue proposte in Parlamento, ma non intendiamo fare sconti. Dal governo dei migliori e da un premier dalla grande competenza economica ci aspettiamo una strategia chiara, coraggiosa e di lungo periodo per scongiurare il lockdown produttivo e salvare le famiglie. Perché sarebbe un errore irreparabile continuare a vivere alla giornata e affrontare l’emergenza energetica con interventi spot e insufficienti, come è stato fatto finora.

