Servono soluzioni immediate per alleggerire adeguatamente l’aumento dei prezzi dell’energia. E interventi strutturali per affrontare a lungo termine il problema dell’indipendenza energetica nazionale. Le misure messe in campo finora sono assolutamente insufficienti e interi settori rischiano di doversi fermare. Il governo esca dal suo letargo e si attivi per salvare il sistema produttivo italiano.

