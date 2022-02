Governo, Meloni: Esecutivo smentisca notizia fiducia per blindare provvedimenti, è clamoroso segno debolezza Draghi e maggioranza

Apprendiamo dalla stampa che il Governo avrebbe intenzione di apporre la fiducia in Parlamento per blindare alcuni provvedimenti e impedire che siano modificati. Tra questi la riforma della giustizia, la delega fiscale che contiene anche la riforma del catasto, il ddl concorrenza con le nuove norme sulle concessioni balneari e il codice degli appalti. Un clamoroso segno di debolezza del premier Draghi e della sua maggioranza, che pur contando sul 95% delle forze in Parlamento è dilaniata e non riesce ad andare d’accordo su nulla. Non solo: è l’ennesima umiliazione del ruolo delle Camere nella nostra democrazia, umiliate da un Esecutivo che governa a colpi di fiducia e calpestando ogni regolamento. Alla faccia del richiamo del Presidente Mattarella sulla centralità del Parlamento, applauditissimo dagli stessi che ogni giorno dimostrano di fregarsene. Come FdI pretendiamo rispetto per il Parlamento e ci auguriamo che il Governo smentisca questa notizia.

