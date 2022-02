Ucraina, Presidente FdI Giorgia Meloni incontra Ambasciatore Melnyk

Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato questa mattina a Roma l’Ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk. Il presidente di FdI, accompagnato da una delegazione, ha condannato ancora una volta l’inaccettabile violazione del diritto internazionale e della sovranità ucraina da parte della Federazione Russa e ha ribadito la solidarietà e il sostegno al Governo di Kiev e a tutto il popolo ucraino, che in questo conflitto sta insegnando al mondo cosa voglia dire combattere per la libertà. Meloni ha posto l’accento sull’importanza della compattezza della risposta della comunità internazionale e ha evidenziato che per FdI è fondamentale che l’Italia continui ad operare in pieno coordinamento con i suoi alleati, nel contesto della Nato e del blocco occidentale. Nel corso del colloquio, infine, Meloni ha rinnovato l’auspicio per la cessazione delle ostilità e si è soffermata sull’emergenza umanitaria, ricordando l’impegno del partito in Parlamento per impegnare il Governo italiano a riconoscere ai cittadini ucraini lo status di rifugiati.

