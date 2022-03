8 marzo, Meloni: Fazio linciato dal suo stesso circuito politicamente corretto

“Di rado l’ho pensato, ma oggi lo penso: ha ragione Fabio Fazio, linciato dal suo stesso circuito politicamente corretto per aver detto la cosa più banale del mondo, cioè che “la donna è colei che dà la vita”. Come scriveva Chesterton: “Fuochi verranno attizzati per testimoniare che due più due fa quattro”. Eccoci qui”.

