8 marzo, Meloni: Viva le donne libere, forti e coraggiose. Non serve una ricorrenza per essere fiere di quello che siamo

Viva le donne libere, forti e coraggiose. Viva le donne che non si arrendono e che lottano ogni giorno per realizzare tutti i loro sogni. Viva le donne che, nonostante le tante difficoltà di questa società, scelgono di diventare mamme. Viva le donne che fanno salti mortali per conciliare lavoro e famiglia. Viva le donne autonome e meritevoli che non hanno bisogno di niente e nessuno per raggiungere i loro obiettivi. Non serve una giornata o una ricorrenza per essere fiere di quello che siamo.

