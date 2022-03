Carburanti, Meloni: Dopo le parole Ministro Cingolani, Governo intervenga per fermare speculazione

Dopo le parole del ministro Cingolani sull’ingiustificato aumento di gas e benzina, il Governo ha il dovere di intervenire immediatamente per fermare la speculazione. Stiamo attraversando una crisi potenzialmente devastante che rischia di bloccare il nostro sistema produttivo, già messo a dura prova da due anni di folle gestione della pandemia. Non c’è più un minuto da perdere, non fermare gli speculatori significa fare il loro gioco. Il Governo intervenga. Adesso.

