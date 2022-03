Ucraina, Meloni: Brent Renaud ennesima vittima di un conflitto incomprensibile, un pensiero ai tanti che rischiano vita per informarci

Dolore e sgomento per la morte di Brent Renaud. Un cronista coraggioso, morto sul campo, raccontando l’atrocità di una guerra assurda. Brent è l’ennesima vittima di un conflitto incomprensibile. Cordoglio alla famiglia e un pensiero ai tanti giornalisti inviati che rischiano la loro vita per informarci su quanto sta a accadendo in Ucraina.

