Sport, Meloni: Da sempre la destra e FdI si battono per la sua tutela in Costituzione

L’approvazione in prima lettura in Senato della proposta di legge per la tutela dello sport in Costituzione è un passo in avanti storico per dare a questo mondo la dignità e l’attenzione che merita. Da sempre la destra e Fratelli d’Italia si battono per portare avanti questa rivoluzione e centrare l’obiettivo di tutelare e sostenere la pratica sportiva in tutte le sue forme ed espressioni. Una battaglia iniziata nel 1997 con la prima proposta presentata dal senatore di An, Giulio Maceratini, e che ci auguriamo possa raggiungere presto il traguardo.

Correlati