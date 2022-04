Roma, Meloni: FdI chiede a Gualtieri di prendere distanze da parole ignobili pronunciate su Norma Cossetto

Fratelli d’Italia chiede al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e al presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi, di prendere immediatamente le distanze dalle ignobili parole pronunciate ieri da un esponente della loro maggioranza nei confronti della memoria di Norma Cossetto, la giovane istriana seviziata, violentata e barbaramente uccisa dai partigiani comunisti di Tito. Durante la seduta del Consiglio municipale, questo signore ha citato sedicenti fonti storiche “indipendenti” per mettere in dubbio e negare il terribile stupro subito da Norma. È scandaloso che nessuno a sinistra, a partire dal Sindaco e dal Presidente del Municipio, abbia ancora ritenuto di dire una parola per condannare questa indecenza. Chi rimane in silenzio è complice.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Correlati