Pnrr, Meloni: Governo raccolga grido d’allarme costruttori e adatti contratti con PA a oscillazioni costi materie prime

Fratelli d’Italia raccoglie il grido d’allarme dei costruttori italiani sull’aumento, ormai fuori controllo, dei prezzi delle materie prime e chiede al governo un intervento immediato per scongiurare un massacro sociale. Le imprese edili minacciano di chiudere i cantieri finanziati con i fondi del Pnrr: una decisione che avrebbe un impatto devastante sul comparto con la perdita di migliaia di posti di lavoro. Nell’immediato il governo dovrebbe accogliere la richiesta dei costruttori di adattare i contratti con la pubblica amministrazione, per le opere in corso e per quelle non ancora avviate, tenendo conto delle oscillazioni dei costi delle materie prime. L’Esecutivo invece di introdurre nuove tasse, con la revisione del catasto, lavori per mettere in sicurezza un settore strategico per l’Italia.

