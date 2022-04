FdI, Meloni: Essere conservatori è un atto rivoluzionario, ringrazio Pera che si confronterà con noi su questi temi alla conferenza programmatica

“Viviamo in un’epoca in cui tutto ciò che rappresenta la nostra storia, la nostra identità e la nostra libertà è sotto attacco. Oggi più che mai è necessario preservare ciò che siamo. Per questo ringrazio Marcello Pera, che si confronterà con noi su questi temi alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, postando le parole dell’ex presidente del Senato Marcello Pera che prenderà parte alla conferenza

