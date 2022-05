Infermieri, Meloni: Grazie a questi professionisti della salute indispensabile per il sistema sanitario nazionale

Nella Giornata internazionale dedicata agli infermieri Fratelli d’Italia ribadisce il suo ringraziamento e il suo sostegno a questi professionisti della salute, indispensabili per il sistema sanitario nazionale e che svolgono un ruolo insostituibile nella cura della persona, della famiglia e della comunità. Uomini e donne che durante la pandemia hanno combattuto spesso a mani nude, sacrificando anche la loro vita. In Parlamento Fratelli d’Italia continuerà a farsi portavoce delle istanze di questi professionisti, che sono chiamati a svolgere un ruolo decisivo nel rilancio della sanità territoriale e che meritano di avere nella politica un alleato, a partire dal sostegno ai percorsi di specializzazione e per un più adeguato riconoscimento economico.

