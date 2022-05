Morte Rossi, Meloni: Perizie aprono spiraglio in ricerca verità, continueremo a cercare e chiedere risposte su un caso dai contorni oscuri

Le nuove perizie sul caso Rossi, diffuse dalla trasmissione “Le Iene”, aprono uno spiraglio di luce nella ricerca della verità per la famiglia di David. Oggi più che mai, continueremo a cercare e a chiedere risposte su un caso dai tanti contorni ancora oscuri: lo dobbiamo alla memoria di David e ai suoi cari che continuano a battersi affinché non si spengano i riflettori su questa atroce vicenda. Verità per David Rossi.

