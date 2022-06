FdI, Meloni: Come e quando andremo al Governo lo decideranno gli italiani, non Letta o il PD

Le nostre idee e i nostri valori non sono negoziabili. Delle patenti di presentabilità della sinistra e delle sue ridicole lezioni su come dovrebbe essere la destra non sappiamo cosa farcene, perché siamo e saremo sempre orgogliosamente alternativi a loro. Se, come e quando andremo al governo non lo decideranno Letta o il Pd, ma gli italiani. Se ne facciano una ragione.

Correlati