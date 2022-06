Disabili, Meloni: Fermare subito delirante questionario sottoposto a famiglie per accedere a fondi caregiver

“Da zero a quattro quanto ti vergogni del tuo familiare? Quanto risentimento provi nei suoi confronti? Quanto non ti senti a tuo agio quanto hai amici in casa?”: sono le domande agghiaccianti contenute nel delirante questionario sottoposto da diversi Comuni, da Roma a Nettuno, a seguito di una delibera della Regione Lazio alle famiglie dei disabili gravi per accedere ai fondi destinati ai caregiver. Mi chiedo come sia stato possibile rivolgere a padri e madri che si prendono cura dei propri figli h24, spesso nel totale abbandono delle Istituzioni, domande così indegne e che offendono la dignità delle persone. Fratelli d’Italia pretende di conoscere nomi e cognomi dei responsabili di questo scempio. Bisogna fermare subito questa iniziativa ed evitare che questo questionario possa essere utilizzato anche in altre Regioni e Comuni, oltraggiando altre famiglie e cittadini fragili.

