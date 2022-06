Siccità, Meloni: Italia avvisata a marzo, ma il Governo dei migliori non ha fatto niente

“L’Italia è in emergenza siccità da settimane. La nostra agricoltura è seriamente minacciata e anche la produzione energetica è a rischio. Ma tutto ciò era previsto. A marzo, la Commissione europea aveva pubblicato un report che metteva in guardia sui rischi di “una grave siccità che avrebbe colpito l’Italia settentrionale e in particolare il bacino del fiume Po”. E da allora cosa ha fatto il Governo dei “migliori”? Niente. Ora, Ministri inadeguati e nostalgici del lockdown minacciano di chiudere i rubinetti agli italiani e di istituire zone rosse. Possibile che, ogni volta, questo Governo di incapaci debba far pagare agli italiani la sua inettitudine?

