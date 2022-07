FdI, Meloni a l’Espresso: Non sappiamo chi sia Luigi Buttiglione, direttore Abbate fornisca evidenze alla base della notizia

Leggo su L’Espresso che l’uomo chiave di Fratelli d’Italia, soprattutto per il contatto con il mondo della finanza, sarebbe un tal economista Luigi Buttiglione. Purtroppo né io né i vertici di FDI sappiamo chi sia. Chiedo la cortesia al direttore dell’Espresso Abbate di mandarmi il numero di telefono di questo Buttiglione in modo da poter parlare con chi ha in mano le sorti del partito che presiedo, e già che c’è di fornirmi le evidenze che gli hanno consentito di pubblicare questa presunta notizia. La pochezza del giornalismo di sinistra non smetterà mai di sorprenderci.

