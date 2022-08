Giorgia Meloni: Pronti a combattere la povertà, investendo sul lavoro (video)

Pronti a combattere la povertà, investendo sul #lavoro. Il #redditodicittadinanza, costato ben 9 miliardi (l’anno) allo #Stato, ha completamente fallito come strumento di lotta alla povertà e come misura di politica attiva del lavoro. Per questo motivo vogliamo sostituirlo con uno strumento a tutela dei soggetti effettivamente fragili: disabili, over 60 e famiglie con minori a carico privi di reddito. Un cittadino che può lavorare, deve essere aiutato a trovare un posto di lavoro, perché l’unico modo per sconfiggere veramente la povertà è il lavoro, non l’assistenzialismo dello Stato.





