Giorgia Meloni: Pronti a difendere chi fa impresa rispettando le regole (video)

Pronti a difendere chi fa #impresa rispettando le regole. Le piccole e medie imprese italiane rappresentano l’ossatura della nostra Nazione e i custodi del #MadeinItaly. Ma la sinistra ha trattato gli imprenditori, i commercianti e gli autonomi come evasori a prescindere, da combattere e vessare con tasse e burocrazia. Noi vogliamo restituire loro la dignità e la libertà di fare impresa, di creare #lavoro e ricchezza. Cominciamo col dire basta all’abusivismo e alla concorrenza sleale delle attività “apri e chiudi”, spesso straniere. Chi vuole venire a lavorare in Italia è il benvenuto, ma chi arriva da fuori l’Unione europea, prima di aprire la serranda, dovrà presentare una fideiussione a garanzia del pagamento delle tasse. In modo che tutti possano competere ad armi pari.





Correlati