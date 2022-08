La stessa sinistra che vorrebbe dare lezioni di competenza e buongoverno agli altri, nell’ultimo decennio è quasi sempre stata al potere e ha lasciato l’Italia in ginocchio. I dati, purtroppo per la nostra Nazione, non mentono e sono impietosi. Il 25 settembre mandiamoli a casa: vota Fratelli d’Italia.

