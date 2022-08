Giorgia Meloni: La nostra terra è la nostra vera ricchezza. (video)

L’agricoltura è l’esempio per eccellenza dell’economia reale. Possediamo un patrimonio di tipicità, qualità, sicurezza alimentare e cura del territorio che va valorizzato.

Dobbiamo tutelare i nostri prodotti ed il Made in Italy, impedendo che vengano introdotti assurdi sistemi di classificazione come il Nutri-score, concepiti solo per colpire le nostre eccellenze agroalimentari, e combattendo con forza la concorrenza sleale dell’italian sounding, i prodotti fintamente italiani.