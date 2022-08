Giorgia Meloni: Pronti a sostenere le imprese che creano lavoro (video)

Pronti a sostenere le #imprese che creano lavoro. In Italia le #tasse sul #lavoro sono troppo alte. Bisogna ridurre il cuneo fiscale, aumentare le buste paga ai lavoratori. Come? Facendo pagare allo Stato – a determinate condizioni – parte dei contributi previdenziali a carico dell’impresa e del lavoratore. E bisogna fare di più: premiare le imprese che assumono, secondo il principio del “più assumi, meno tasse paghi”, partendo da un meccanismo di super deduzione del costo del lavoro per chi aumenta il numero degli occupati rispetto agli anni precedenti.





