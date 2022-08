Giorgia Meloni: Pronti a proteggere i lavoratori autonomi (video)

Pronti a proteggere i lavoratori autonomi. Fratelli d’Italia si batte da sempre per l’introduzione di ammortizzatori universali, uguali per tutti. Vogliamo istituire uno strumento che garantisca anche agli autonomi, in caso di chiusura della partita IVA, un’indennità di disoccupazione. Uno strumento basato sulle stesse regole della Naspi dei lavoratori dipendenti. Sempre dalla parte di chi lavora, in qualunque forma lo faccia.





