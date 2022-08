Giorgia Meloni: Pronti a tutelare la casa degli italiani (video)

Giorgia Meloni: Pronti a tutelare la #casa degli #italiani

La casa è il #beneprimario attorno alla quale le persone costruiscono il proprio futuro.

Fratelli d’Italia approverà una legge che dirà una cosa semplice: la prima casa non è pignorabile, salvo ovviamente per il mancato pagamento dell’eventuale mutuo ipotecario che grava su di essa e in caso di prolungata morosità nei confronti del condominio.

E approveremo anche un’altra legge che prevede lo sgombero immediato delle occupazioni abusive di abitazioni altrui, senza eccezioni e stratagemmi.

Ogni proprietario, affittuario, assegnatario di immobile, se subirà l’occupazione abusiva della sua casa, avrà lo Stato al suo fianco. Subito!

Con FdI al Governo, nessuno dovrà più temere di essere sbattuto fuori dalla propria casa.

