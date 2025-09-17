Incontro del Presidente Giorgia Meloni con il Presidente del Consiglio europeo Costa (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Europeo, António Costa, in occasione del suo giro di visite nelle capitali europee avviato lo scorso 27 agosto.

L’incontro ha consentito di fare il punto sui principali dossier dell’attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Ucraina e in Medio Oriente, e di preparare i prossimi appuntamenti europei, a partire dal Consiglio Europeo informale e dal Vertice della Comunità Politica Europea, in programma a Copenaghen dei prossimi 1 e 2 ottobre.

eur1 eur2 eur3 eur4 eur5 eur6 eur7 eur8 eur9 eur10 eur11





Correlati