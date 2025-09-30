Incontro di Giorgia Meloni con il Presidente della Repubblica della Guinea Bissau (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica della Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalo.
Nel confermare le ottime relazioni tra le due Nazioni, particolare apprezzamento è stato espresso dal Presidente Embalo per l’approccio italiano verso il continente africano promosso anche attraverso il Piano Mattei.
I due leader hanno manifestato la volontà di approfondire ulteriormente la collaborazione bilaterale, a partire dai settori del contrasto ai traffici illeciti, con particolare riferimento a quello degli stupefacenti.
Nel corso dei colloqui si è infine concordato di lavorare allo sviluppo di progetti comuni nel settore della pesca.