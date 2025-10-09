Incontro di Giorgia Meloni con le Nazionali italiane femminile e maschile di pallavolo (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato le Nazionali italiane femminile e maschile di pallavolo, che hanno conquistato il doppio oro nel Campionato Mondiale 2025. Le squadre, che hanno portato l’Italia sul podio per la seconda volta nelle ultime due edizioni della competizione, erano accompagnate dagli allenatori del team maschile, Ferdinando De Giorgi, e femminile, Julio Velasco, dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e dai presidenti di Fipav-Federazione italiana pallavolo e Coni, Giuseppe Manfredi e Luciano Buonfiglio.
Vorrei chiedere se oltre all’ aumento a 1000 euro per le pensioni minime è previsto un aumento anche per chi ha pagato tanti anni di contributi e prende solo 1000 euro nonostante quanto pagato in una vita di lavoro. Ringrazio e auguro buon lavoro. Iliana Comastri