Messaggio del Presidente Giorgia Meloni all’Assemblea di Federacciai

Caro Presidente Gozzi, carissimi imprenditori,
mi spiace davvero non essere con voi a Bergamo per l’Assemblea pubblica di Federacciai, ma ci tenevo a farvi arrivare il mio saluto e a condividere con voi alcune riflessioni su un settore, quello dell’acciaio, strategico per l’economia italiana ed europea.
La partecipazione ai lavori di due Commissari europei, il Vicepresidente Fitto e il Vicepresidente Séjourné, che saluto, ribadisce che la siderurgia costituisce uno dei temi vitali dell’Unione Europea. Anzi, ne rappresenta uno degli aspetti fondativi, perché è proprio sulla necessità di mettere in comune strategie e politiche sul carbone e sull’acciaio che è nato il primo nucleo delle Istituzioni europee.
Oggi, ad oltre settant’anni di distanza, l’Europa sta vivendo un paradosso: è nata per mettere in relazione la cooperazione in ambito energetico e per l’approvvigionamento delle materie prime, ma si ritrova ad essere più esposta su questi due versanti. La globalizzazione senza regole e l’apertura del libero commercio a sistemi che non ne rispettano le regole di base ha creato profonde sperequazioni, vulnerabilità strutturali e una pericolosa tendenza alla deindustrializzazione delle economie europee. Le catene del valore sono diventate sempre più lunghe e complesse, anche in settori strategici per la sicurezza e il benessere delle nostre Nazioni. Tutto ciò, unito alle autolesionistiche distorsioni provocate da un approccio regolatorio europeo improntato più all’ideologia che alla realtà, ha finito per rendere l’Europa più debole e più esposta agli shock e alle crisi sistemiche.
È ormai sempre più chiaro che una delle priorità da cui ripartire per cambiare questo scenario sia ripensare profondamente la politica ambientale europea, che così come è stata portata avanti finora ha finito solo con l’avvantaggiare i nostri concorrenti mondiali e, per di più, senza incidere davvero sulle emissioni globali.
È necessario invertire la rotta. Lo sosteniamo da sempre e in questi anni il Governo ha lavorato con determinazione in Europa per rimettere in discussione l’architettura stessa del Green Deal. I primi risultati stanno arrivando. L’esito del Consiglio Europeo di ottobre, dove finalmente si è iniziato a parlare di “competitive green transition”, e l’accordo raggiunto sulla revisione della Legge sul Clima dimostrano che è possibile affrontare queste materie con buon senso.
All’ultimo Consiglio Ambiente, grazie al gioco di squadra con altri nove Governi europei di differenti colori politici, non abbiamo solo apportato modifiche significative alla proposta di revisione della Legge Clima ma abbiamo posto le basi per correggere altre storture.
Abbiamo ottenuto la possibilità di fare ampio ricorso ai crediti internazionali e di farlo già a partire dal 2031, una flessibilità estremamente articolata sugli strumenti di cattura del carbonio, una robusta clausola di revisione al 2030 e la piena applicazione del principio della neutralità tecnologica, con l’apertura ai carburanti a basse emissioni – a partire dai biocarburanti – nel settore automobilistico. Inoltre, abbiamo ottenuto anche un percorso più lento di riduzione delle quote gratuite ETS per i settori industriali già coperti e il rinvio della normativa ETS2 per edifici e trasporti al 2028.
Passi importanti per superare quel dogmatismo ideologico che ha messo in ginocchio le nostre imprese e i nostri lavoratori. Ovviamente non ci accontentiamo e continueremo a lavorare in questa direzione, così come non smetteremo di fare la nostra parte per difendere la produzione europea di acciaio. Il Governo sta seguendo con molta attenzione il Piano d’azione UE per la siderurgia e la metallurgia, e le recenti proposte avanzate da Bruxelles per proteggere il settore siderurgico europeo dagli effetti negativi causati dalle sovraccapacità globale.
Resta sullo sfondo l’obiettivo generale, come sancito dalla dichiarazione comune UE-USA, di costruire un sistema transatlantico di protezione comune dalla sovracapacità globale. Un’intesa che offrirebbe anche una soluzione concreta al problema dei dazi statunitensi su acciaio, alluminio, rame e prodotti derivati che, lo sappiamo bene, restano su livelli difficilmente sostenibili per le nostre aziende.
Rimane inoltre prioritario rivedere il CBAM che, nella sua concreta applicazione, si è rivelato dannoso per l’industria siderurgica e un incentivo alle delocalizzazioni. Altrettanto centrale è l’attenzione al rottame ferroso, che oggi rappresenta una materia prima critica e che, in assenza di efficaci politiche europee, prende spesso la strada di Paesi extra-Ue, con la conseguenza di andare ad alimentare industrie concorrenti.
Non dimentico, ovviamente, altri temi decisivi. Su tutti il costo dell’energia, fondamentale per i settori produttivi energivori. Anche qui l’Unione Europea deve fare la sua parte, come noi stiamo cercando di farla, avendo già ricevuto suggerimenti dalle imprese e dalle associazioni, che stiamo vagliando e che attendiamo anche da questa Assemblea.
Occorre, per sostenere un settore strategico come quello della siderurgia, lavorare tutti nella stessa direzione e con gli stessi obiettivi. È per questo, tra l’altro, che insieme ad altre 19 Nazioni abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio europeo una vera attenzione alla competitività delle nostre imprese, una necessaria semplificazione, l’eliminazione di legge inutili o addirittura controproducenti.
Viviamo tempi complessi segnati dall’imprevidibilità, ma possiamo contare su una certezza: siamo una grande potenza industriale, che ha saputo dare il meglio di sé nei momenti più difficili. Possiamo farlo di nuovo, con coraggio, visione e concretezza. Ne abbiamo l’occasione: non ci resta che coglierla.
Vi ringrazio e vi auguro buon’Assemblea.
Buongiorno a tutti.
Data la centralità e la complessità del tema acciai, siderurgia ed energia, trovo molto sensato ed appropriato da parte tua l’accenno iniziale della crisi di competitività europea in riferimento alla sua fondazione e alla sua storia.
Perciò il lavoro che porti avanti in Europa per la revisione del piano green, che si è dimostrato più una malattia che una cura, denota un approccio stabile del tuo Governo nel voler riportare la nostra Italia e l’intero continente ai livelli industriali attesi, superando il paradigma puerile dell’ambiente senza uomo.
Vai così che vai forte, cara Giorgia.
Il discorso di saluto di Giorgia Meloni e’ discreto e asettico. Ma i lavori del convegno, in assenza di un piano industrale italiano, potranno solo constatare l’impossibilita’ ad affrontare una batteria formidabile di problematiche. Le ragioni principali per cui l’automotive europeo consuma meno acciaio sono:
1) Elettrificazione e Peso dei Veicoli
• Riduzione del Peso: Il passaggio ai veicoli elettrici (EV) ha un impatto diretto. Le case automobilistiche cercano di compensare il peso elevato del pacco batterie utilizzando materiali più leggeri per la carrozzeria e la struttura, come l’alluminio e i materiali compositi (es. fibra di carbonio o polimeri rinforzati). Un veicolo più leggero è più efficiente e ha una maggiore autonomia.
• Acciai ad Alta Resistenza (AHSS): L’acciaio tradizionale è in parte sostituito da Acciai ad Altissima Resistenza (AHSS), che consentono di utilizzare lamiere più sottili e leggere, pur mantenendo o migliorando la sicurezza in caso di impatto. Questo riduce il volume totale di acciaio per unità prodotta.
2) Contrazione della Produzione
• Rallentamento del Mercato: Indipendentemente dalla composizione dei materiali, il mercato automobilistico europeo ha subito un rallentamento delle vendite e della produzione a causa di crisi congiunturali (come la crisi dei semiconduttori, l’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse e la guerra in Ucraina). Meno auto prodotte significano un consumo complessivo inferiore di tutti i materiali, incluso l’acciaio.
• Concorrenza Estera: L’aumento delle importazioni di veicoli da paesi extra-UE, in particolare dalla Cina, riduce la produzione interna europea. Queste auto sono costruite con acciaio, ma l’acciaio è stato prodotto e acquistato al di fuori dell’Europa, diminuendo la domanda per l’industria siderurgica europea.
3) Efficienza e Struttura
• Riduzione dell’Intensità di Acciaio: Anche la continua ottimizzazione del design e dei processi produttivi porta a una riduzione dell’intensità di acciaio (la quantità di acciaio necessaria per produrre un’unità di output) in molti beni, non solo nelle auto.
In sintesi, la riduzione è causata da una trasformazione tecnologica strutturale (la ricerca della leggerezza per l’elettrificazione) combinata con un calo congiunturale della produzione e un aumento della concorrenza. La maggioranza politica attualmente alla guida dell’UE ha miseramente fallito la sua missione e va sostituita. Prima avviene e prima si potranno affrontare le criticità a livello europeo
Caro Aldo non c’è Cristo e non puoi misurarti con La Cina che è di gran lunga il principale produttore di acciaio al mondo, con una produzione che ha raggiunto 1,018 miliardi di tonnellate nel 2022, rappresentando circa il 54% della produzione globale
. La produzione di acciaio in Cina è cresciuta costantemente fino al picco di 1,065 milioni di tonnellate nel 2020, per poi stabilizzarsi intorno a 1,005 milioni di tonnellate nel 2024. Nonostante un recente calo rispetto ai picchi, la Cina domina il mercato grazie all’elevata capacità produttiva, che include grandi acciaierie come il China Baowu Group e l’HBIS Group, e una vasta gamma di prodotti, tra cui le leghe.
In Africa noi strombazziamo il piano Mattei mentre la Cina si sfrutta le terre rare.
Amico mio, a livello geografico il cuore della siderurgia italiana si trova al Nord e oltre l’85% di quel che viene prodotto è ‘acciaio secondario’, così chiamato perché ottenuto fondendo rottame ferroso all’interno di forni elettrici. Proprio questa dotazione impiantistica, frutto di un percorso avviato nel dopoguerra, ha reso l’Italia la prima elettrosiderurgia dell’Unione Europea, alla quale contribuisce per il 30% del totale, davanti a Germania (18,5%) e Spagna (12%). Stiamo costruendo in Lombardia il primo forno industriale per produrre acciaio senza l’uso di carbone fossile e senza rilasciare anidride carbonica. E questa è pura genialità che evidenzia una cosa: in Italia, i segnali di un rinascimento nel settore siderurgico sono evidenti. Sebbene queste iniziative siano per ora principalmente concettuali, rappresentano un punto di partenza interessante in un periodo che fino a poco fa sembrava scoraggiante per il settore. Il, fatto è che l’acciaio è un settore intrinsecamente anticiclico, dove le scommesse di lungo termine spesso seguono una logica non evidente nell’immediato. Il ripensamento delle strategie si spinge verso un’iperspecializzazione regionale, in risposta a possibili misure protezionistiche in Europa, (contingenti e non strutturali) e l’Italia DEVE potenziare il “suo” piano industriale e non partecipare a iniziative a livello europeo che tendono più a preservare altri paesi, come la Germania, che lasciarci liberi di gestire a modo nostro il settore. Quindi, in parole povere, Il problema dell’Europa non saremmo certo noi ma la Germania con un 2025 che chiuderà in negativo mentre per il 2026 la crescita è prevista nell’ordine dello zero virgola. Disastro annunciato! Il 41 per cento delle aziende tedesche prevede di tagliare posti di lavoro nei prossimi 12 mesi; colpa del caos post-pandemia, degli strascichi logistici, della guerra in Ucraina e delle sanzioni contro la Russia, dell’esplosione dei costi dell’energia causati da una politica miope, dei dazi statunitensi, della concorrenza cinese. Secondo il cancelliere, Friedrich Merz, l’industria siderurgica sta attraversando una vera e propria crisi esistenziale. Ma VDL è tedesca e noi non abbiamo aquile in Europa. Le parole di Fitto alla Assemblea di Federacciai sono state queste: “Il settore dell’acciaio è strategico non solo per la produzione industriale, ma anche per garantire condizioni di parità e competitività nel contesto europeo. È fondamentale avere un dialogo costante tra Commissione e industria per affrontare le sfide globali e rafforzare la crescita e la stabilità dell’Europa”. Questi convegni se li facessero a Bruxelles se devono parlare dell’Europa. A noi italiani della stabilità europea non ce ne frega più una beneamata! Lo tengano presente i partiti italiani che fanno parte del PPE: se l’Italia è più competitiva di altri paesi deve fregarsene dell’Europa e pensare agli italiani. Tra l’altro Mario Draghi aveva ben delineato cosa andava fatto per rilanciare l’iniziativa europea e cosa ne hanno fatto delle sue parole? Il modello della triade di Mercato unico, deregolamentazione e Stato imprenditore ha fatto storcere il naso all’attuale maggioranza europea,. bloccata dai veti di molti Paesi. Infine, tra le raccomandazioni del Rapporto Draghi, figurava un incremento degli investimenti (pubblici e privati) di 800 miliardi l’anno, da realizzare anche attraverso l’istituzione di una capacità di indebitamento comune. Una proposta di cui si sono completamente perse le tracce. E allora? Il rilancio di un settore economico o viene fatto con molti quattrini o con molta genialità. Ed a noi grazie al cielo i geni non mancano! Quindi? devo essere triviale a tutti i costi o la conclusione è chiara a tutti? Le prossime elezioni europee saranno nel 2029. Domanda: Esisterà ancora l’Europa Unita nel 2029?
Condivido tutto ciò che avete scritto XMAS e Aldo, tutto vero. Vorrei aggiungere solo una cosa: attualmente, ingabbiati in questa Unione Europea, siamo destinati ad un declino economico ed industriale continuo. Siamo usciti dalla seconda guerra mondiale distrutti, eppure grazie ad un politica economica mista, con investimenti statali e un’iniziativa privata florida sostenuta da un’adeguata spesa pubblica, siamo arrivati ad essere la quarta potenza industriale a livello mondiale. Ma questo grazie a due fattori: la sovranità monetaria, ormai purtroppo perduta, e una politica industriale statale, in prima linea con l’IRI, che pur con i suoi difetti, era invidiata da tutto il mondo e ha costituito la base per creare occupazione e dare solide basi alla produzione italiana. Le fonti energetiche erano controllate dalla Stato (AGIP, ENI, ENEL), così come le comunicazioni (Poste, Telecom), i trasporti (Ferrovie). Lo smantellamento totale dell’industria di stato per cederla al Dio Mercato è stato deleterio. Ben venga l’iniziativa privata, ma senza l’intervento statale e la gestione da parte dello Stato di alcuni settori essenziali, si rischia di essere alla mercè dei colossi privati internazionali, dei fondi speculativi, delle lobby bancarie, della finanza internazionale, come ormai è adesso. Lo Stato non ha più una propria moneta perché i trattati di Maastricht e di Lisbona vietano alla BCE di finanziare gli Stati. Privata di una Banca Centrale, come un tempo era la Banca D’Italia, e della possibilità di coniare moneta, l’Italia è costretta a ricorrere all’indebitamento nei mercati, emettendo titoli di Stato poi sempre più spesso acquistati da banche e fondi speculativi. Ormai abbiamo un debito pubblico costituito sempre più da interessi che il mercato richiede per acquistare i nostri titoli. Per risollevarci occorrerebbe una seria politica industriale, con uno Stato che torni proprietario di importanti settori chiave, con una spesa pubblica che possa risollevare la nostra economia. Ma senza sovranità monetaria ciò è impossibile, soprattutto vincolati a rapporti deficit/PIL costruiti a tavolino da un’Europa burocratica e rozza. Siamo destinati ad un lento ed inesorabile declino, a meno che non avvenga un miracolo che ci consenta di riacquistare la sovranità monetaria, economica e politica. Dentro alla gabbia di un’Europa così concepita ciò è impossibile.
Parole sacrosante ed è “storia” di un disastro economico e sociale. Al tuo quadro aggiungo, oltre gli organismi da te citati, gli Enti di Diritto Pubblico, banche tra le piu’ potenti d’europa come la BNL. Banche di interesse nazionale come Banco di Roma, credit, Comit, Banche popolari e casse di risparmio. Il polmone economico italiano distrutte da Prodi, Ciampi, Amato e Draghi. Leggi canaglia hanno eliminato il muro tra banche finanziarie e banche commerciali ed è finita la giostra. Sul debito pubblico…. C’è un’unica cosa da fare. Consolidarlo. Rendita irredimibile sul capitale ma nessun rimborso. Uscire da tutti gli organi fasulli sovranazionali e tornare alla lira. Io sono un economista e vi dico che solo minacciare una cosa del genere farebbe crollare i palazzi di Bruxelles e Francoforte. Senza Italia l’Europa non avrebbe senso. Uscire dalla Nato e cacciare gli americani dal suolo nazionale. Uscire da WTO ma non dall’Onu. Ripristinare una agricoltura libera da quote latte e puttanate del genere. Riportare in Italia i giovani fuggiti con il loro bagaglio di genialità e piazzarli dove serve. Epurare il mondo politico con determinazione spazzando via i santuari dell’informazione manipolatoria. Pulire il territorio da criminali, corrotti e parassiti. Scegliere liberamente nuovi partner commerciali sparsi nel mondo e lanciarci nell’era delle nuove tecnologie con la nostra creatività e il nostro genio. Ricostituire un esercito e costruire armi per la difesa della nazione e addrizzare la schiena ai tossici, omosessuali e smidollati. Pulire le coste abbattendo abusivismo ed ecomostri. Pulire le citta’ eliminando favelas e periferie degradate. Costruire scuole, ospedali e carceri. Avere polizia ad ogni angolo di strada e pugno di ferro contro ogni tipo di tragressione. Questo sarebbe un programma ampiamente condivisibile dalla stragrande maggioranza del popolo italiano. Faccio notare che il consolidamento del debito pubblico lo abbiamo gia’ fatto negli anni ‘50. L’alternativa europea sarebbe stata una BCE autonoma e sovrana. Cosi non è stato. Amen! Ognuno per la sua strada
A Giorgia Meloni dico: Bada! Stai in campana e pensa a come passerai alla storia. Se deludi, se le tue prudenze e manovrette democristiane ti portano a fallire senza fare riforme strutturali ricordati che la maggioranza degli italiani non vota e a loro, tra i quali ci sono pure io, questa Italia gli fa schifo. Un ritorno a governi tecnici, alla Mario Monti per poi tornare alle ammucchiate paleo-sinistrorse non sarebbe piu’ tollerato. Potresti provocare disastri e guerre civili se procedi ancora col freno a mano tirato. Tutte le tue manovre sul piano internazionale non ti sono servite a niente. Sull’Ucraina Trump ti ha solato per bene mollando il tuo protetto ex comico e mascalzone corrotto cronico. Coi Palestinesi, a meno che non sfoderi un business a favore degli italiani, sei totalmente impopolare. Hai un governo stabile ma anche Berlusconi lo aveva. E come e’ finita? Tecnici, sinistre, grillini e paraccari vari. Fai questo ……. di riforma del premierato e tappa la bocca agli idioti di centro che straparlano. I presidenti della repubblica italiana fanno vomitare. Napolitano e’ stato un autarca farabutto altro che democrazia e questo Mattarella e’ solo un ostacolo alle riforme che servono. Non ti cullare sugli allori. Adesso o mai piu’. Anche come donna non mi pare che sei riuscita a salvare le vittime di stupri e violenze di ogni tipo. Ultima annotazione: la Legge Mammi’ va abrogata. L’etere è degli italiani e non puoi continuare ad appaltarla a Cairo o Piersilvio. Basta con gli opinionisti, con i talk show di fighetti e fighette. Gli italiani sono colti. Amano l’intrattenimento ma di livello, composto, elegante e sobrio. Proporre gli stereotipi da imitare con isole di famosi o grandi fratelli e’ una cosa da straccioni e imbecilli. Tutto questo schifo deve finire altrimenti bye bye! Meglio Vannacci… megli chi non teme di dare voce a un “grido di dolore” di un popolo che si è definitivamente rotto i coglioni!