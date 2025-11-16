Vertice Intergovernativo Italia-Albania: Incontro tra Giorgia Meloni ed Edi Rama (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi al primo Vertice Intergovernativo Italia-Albania a Villa Doria Pamphilj. Al termine dei colloqui con il Primo Ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama, si è tenuta la cerimonia di scambio di accordi seguita dalle dichiarazioni congiunte alla stampa.
Nello stupendo scenario di Villa Doria Pamphilj, in una giornata in cui anche il sole sembra sorridere, un’autorevole e perfino a tratti divertita Giorgia Meloni, riceve il suo omologo della Repubblica d’Albania, portando ad un livello massimo i rapporti con questo Paese vicino di casa dell’Adriatico, per conseguire l’accesso ad importanti traguardi con notevoli accordi intergovernativi, superando un certo snobismo del passato verso questa regione che coltiva aspirazioni europee, come sottolineato dagli opportuni passaggi sotto e davanti alle bandiere.
L’apertura dell’Italia alla collaborazione con l’Albania, secondo un itinerario ben strutturato, pone l’impegno della nostra Repubblica nel peace development che, a mio parere, fa risuonare le note ideali e pratiche dell’Articolo 11 della Costituzione in maniera innovativa, come solo l’estro, la competenza e la simpatia dell’eccezionle Giorgia Meloni sono in grado di promuovere.
Edi Rama mi piace. Prima di essere un politico e’ un uomo di grande valore. Meloni ha centrato una amicizia importante per l’Italia. Io giudico le persone dagli amici che hanno e se tanto mi da tanto, sono felice di questi incontri. E’ un buon inizio per creare intorno al nostro paese un circolo di qualita’: umane, culturali e comportamentali. Altri a questi livelli non ne vedo. Bene cosi
