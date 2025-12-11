Illuminazione del Colosseo per il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO (Foto e Video)
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla cerimonia di accensione della speciale illuminazione del Colosseo in occasione del riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO
Poteva accadere solo con GIORGIA!
GRANDISSIMO RISULTATO !!! COMPLIMENTI.
Non roviniamo tutto seguendo guerre perse in partenza. Seguire TRUMP.
SPETTACOLAREEEE¡¡¡ COMPLIMENTIII¡¡¡
Ciao Giorgia ❤️ Hai fatto qualcosa di straordinario. Queste scene raccontano il Nostro Paese, fatto di impegno, tradizione ed innovazione giornalieri, e di risultati che ci rendono contenti.
L’Italia guidata dal Capitano
Giorgia Meloni insegue e raggiunge traguardi inarrivabili, poichè noi siamo una Nazione e una Civiltà, siamo persone, un Credo, un’identità, dei valori e una bandiera e il Paese più bello del mondo, il luogo dove si mangia meglio.
La cucina italiana è frutto ed esperienza, insegnamento ed incontro, freno alla barbarie ed è stata premiata per questo.
Complimenti vivissimi alla Nostra Presidente del Consiglio e Viva l’Italia!