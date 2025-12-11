Dic 11

Illuminazione del Colosseo per il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO (Foto e Video)

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla cerimonia di accensione della speciale illuminazione del Colosseo in occasione del riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO

    • Paolo il 11 Dicembre 2025 alle 03:26
    Poteva accadere solo con GIORGIA!

    • Mauro Orsi il 11 Dicembre 2025 alle 08:48
    GRANDISSIMO RISULTATO !!! COMPLIMENTI.

    Non roviniamo tutto seguendo guerre perse in partenza. Seguire TRUMP.

    • Miguel Arcangel DE GIROLAMO il 11 Dicembre 2025 alle 11:38
    SPETTACOLAREEEE¡¡¡ COMPLIMENTIII¡¡¡

    • mysticalheart591b2a821f il 11 Dicembre 2025 alle 12:13
    Ciao Giorgia ❤️ Hai fatto qualcosa di straordinario. Queste scene raccontano il Nostro Paese, fatto di impegno, tradizione ed innovazione giornalieri, e di risultati che ci rendono contenti.
    L’Italia guidata dal Capitano
    Giorgia Meloni insegue e raggiunge traguardi inarrivabili, poichè noi siamo una Nazione e una Civiltà, siamo persone, un Credo, un’identità, dei valori e una bandiera e il Paese più bello del mondo, il luogo dove si mangia meglio.
    La cucina italiana è frutto ed esperienza, insegnamento ed incontro, freno alla barbarie ed è stata premiata per questo.
    Complimenti vivissimi alla Nostra Presidente del Consiglio e Viva l’Italia!

